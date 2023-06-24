إطلاق قافلة التأمين الطبى برأس البر لتقدم خدمات الكشف والعلاج بالمجان

دمياط معتز الشربيني

أطلقت مديرية الصحة بدمياط قافلة التأمين الطبى التى تستمر خلال فصل الصيف بمدينة رأس البر وذلك تحت إشراف قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة.

وتقدم القافلة التى تتمركز يوميًا بشارع بورسعيد بجوار مسجد الرحمة من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا خدمات الرعاية العاجلة من كشف وعلاج بالمجان، حيث تأتى تلك الجهود فى إطار خطة المحافظة والوزارة لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية لزائرى المدينة خاصة مع تردد الآلاف من المواطنين على مدينة رأس البر خلال فصل الصيف، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.