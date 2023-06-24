إصابة 11 راكبا أثناء إخلاء طائرة في هونج كونج

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أعلنت شركة طيران "كاثي باسيفيك" في هونج كونج أنه تم إيقاف عملية إقلاع طائرة تابعة لها في مطار هونج كونج الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم بسبب مشكلة تقنية؛ ما أسفر عن إصابة 11 شخصا أثناء عملية إخلاء الطائرة.

وقالت الشركة - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /السبت/ - أن الطائرة، التي كانت متجهة إلى لوس أنجلوس، عادت إلى البوابة بعد أن تسببت مشكلة تقنية في أن ينهي طاقم الطائرة عملية الإقلاع، والبدء في عملية إجلاء احترازي للركاب؛ موضحة أن من كان على متن الطائرة استخدموا 5 مزالق الطوارئ للخروج من الطائرة.

وأضاف البيان "نحن على علم بأن 11 راكبا يتلقون العلاج في المستشفى جراء إصابات لحقت بهم أثناء عملية الإخلاء"، لافتة إلى أن أولوية الشركة هي العناية بجميع الركاب وأفراد الطاقم المتضررين.

وكانت الطائرة تحمل 293 راكبا و17 فردا هم أفراد طاقم الطائرة.

وفي وقت لاحق، أكدت الشركة خروج 9 من الركاب المصابين من المستشفى. كما أشارت إلى أنه باستخدام طائرة آخرى، غادرت الرحلة إلى لوس أنجلوس في حوالي الساعة العاشرة و12 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي وهي تقل 283 شخصا.