إصابة شخص إثر حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أبو النمرس

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أبو النمرس، نتيجة لانفجار أسطوانة بوتجاز ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه ونتج عنه إصابة شخص ونقله إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أبو النمرس ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة .

وفي سباق آخر تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن أدوات صحية بمنطقة أوسيم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة أوسيم، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .