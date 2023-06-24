أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوى فى جميع أنحاء البلاد

وكالات

عمت حالة تأهب من غارات جوية جميع أنحاء أوكرانيا، وفقا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

ودوت صفارات الإنذار في منطقة فينيتسا في الساعة 22:44 (يتزامن مع توقيت موسكو)، وبحلول الساعة 22:51، تم تفعيل الإنذار في جميع أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق، تم بالفعل الإعلان عن حالة التأهب من الغارات الجوية في جميع مناطق أوكرانيا عند الساعة 21:38.

وبدأت القوات المسلحة الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي نفذته أجهزة الخدمات الخاصة الأوكرانية. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.