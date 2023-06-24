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أكاديمية الشرطة تنظم ورشة "دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول"

السبت، 24 يونيو 2023 12:41 م
أكاديمية الشرطة تنظم ورشة "دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول" أكاديمية الشرطة ـ أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة ورشة العمل التدريبية الثامنة والعشرين الموجهة لعدد من الكوادر الإدارية بوزارة التنمية المحلية، تحت عنوان دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول خلال الفتـــرة مـــــن 18 ـ22/6/2023م والتى شهدت مشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.
  
واستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع - ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية” - تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة - وإستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - والإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل - وجهود الدولة المصرية فى كافة المجالات لإحباط مخططات إسقاط الدول.
 
كما يُعد تنظيم هذه الورشة استمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة، لإحباط تلك المخططات.

أكاديمية الشرطة

وزارة التنمية المحلية

أخبار الحوادث

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