أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة "مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة" دورة تدريبية فى مجال "مكافحة العنف ضد المرأة" خلال الفترة من 20-22/6/2023 بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) والسفارة الإسبانية بالبلاد للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية.

حيث تضمن برنامج تلك الدورة العديد من المحاور يأتى من أبرزها الإطار القانونى لمكافحة العنف ضد المرأة – خصائص العنف ضد المرأة – إجراءات التحقيق فى جرائم العنف ضد المرأة - دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية فى التصدى لجرائم العنف ضد المرأة – الإطار التشريعى لجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق فى قانون العقوبات المصرى.

ويعكس تنظيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية، لاسيما المعنيين بملف "مكافحة العنف ضد المرأة – حقوق الإنسان".