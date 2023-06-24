اليوم السابع
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السبت، 24 يونيو 2023 01:06 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 24 يونيو 2023 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضروات والفاكهة- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
 
 
 
-الطماطم بـ 6.5 جنيه 
 
 
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 11 جنيها
 
 
 
‏-البصل الأبيض 18 جنيها
 
 
 
 
‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر ب 18 جنيا 
 
 
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة21.5 جنيه
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر 16 جنيها .
 
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 15 جنيها . 
 
 
الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
 
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
 
 
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
 
 
 
بامية 30 جنيها.
 
 
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس   بـ 8.5 جنيه.  .
 
 
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 6 جنيهات
 
 
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 21 جنيه .
 
 
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ 21 جنيه .
 
 
 
‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
 
 
-الموز البلدى 15 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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