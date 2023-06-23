35.7 مليار جنيه استثمارات.. 81 مستودعا لتخزين المنتجات البترولية × 8 معلومات

كتبت -مروة الغول

شهد قطاع البترول والغاز على مدار السنوات التسع الماضية تنفيذ عدد كبير من المشروعات فى كافة القطاعات حيث تم الانتهاء من تنفيذ 81 مستودعاً لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات إجمالية حوالى 7ر35 مليار جنيه أضافت طاقة استيعابية قدرها 5 مليون طن وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بها كانت كالتالى..

1-من أهمها مستودعات تخزين البوتاجاز بسوهاج والاسكندرية لتوفير مخزون استراتيجى للبوتاجاز لتلبية احتياجات السوق المحلى وتجنب حدوث اختناقات فى أوقات الذروة .

2- مشروع إنشاء رصيف بحرى جديد وتسهيلات تخزينية للمنتجات البترولية بشركة سوميد .

3-مستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر .

4-مشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط .

5-ومشروع محطة الصب السائل (سولار وبوتاجاز) بشركة سونكر.

6- مستودعات تخزين الزيت الخام بمناطق عجرود ورأس غارب ورأس بدران ورأس شقير.

7- ومشروع توسعات منطقـة ميناء الحمـراء البترولى بشركة ويبكو والتى تشمل الشمندورة البحرية لزيادة طاقة الشحن لتصل إلى مليون برميل يوميًا من البترول الخام.

8-مستودعى تخزين الزيت الخام 7و8 بميناء الحمرا.