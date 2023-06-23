وكيل تعليم الدقهلية يتفقد استراحات المعلمين المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة

الدقهلية - محمد الحبشى

تفقد ناصرشعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، استراحات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 /2023، بمدرسة الفردوس الرسمية للغات التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية.

رافقه خلال الجولة أحمد هلال مدير مكاتب وكيل الوزارة، خالد الجوهرى مسئول الاستراحات، أحمد يحي مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية، حيث اطمأن شعبان على تجهيز الاستراحات بالاثاث والأجهزة المناسبة التى تليق بمكانة معلمي مصر.

وجدير بالذكر أن المحافظة تضم 36 استراحة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات مقسمة" 19 استراحة رجال و17 سيدات".