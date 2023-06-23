اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد استراحات المعلمين المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة

الجمعة، 23 يونيو 2023 09:37 م
وكيل تعليم الدقهلية يتفقد استراحات المعلمين المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة استراحات المعلمين المشرفين علي امتحانات الثانوية العامة
الدقهلية - محمد الحبشى

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تفقد ناصرشعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، استراحات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 /2023، بمدرسة الفردوس الرسمية للغات التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية.
 
رافقه خلال الجولة أحمد هلال مدير مكاتب وكيل الوزارة، خالد الجوهرى مسئول الاستراحات، أحمد يحي مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية، حيث اطمأن شعبان على تجهيز الاستراحات بالاثاث والأجهزة المناسبة التى تليق بمكانة معلمي مصر.
 
وجدير بالذكر أن المحافظة تضم 36 استراحة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات مقسمة" 19 استراحة رجال و17 سيدات".
 
 
 
استراحات المعلمين المشرفين علي امتحانات الثانويه العامه
استراحات المعلمين المشرفين علي امتحانات الثانويه العامه

تفقد استراحات المعلمين
تفقد استراحات المعلمين

جانب من تجهيزات استراحات المعلمين
جانب من تجهيزات استراحات المعلمين
 
 
 

مديرية التعليم

استراحات المعلمين

امتحانات الثانوية العامة 2023

مدرسة الفردوس للغات

المنصورة



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