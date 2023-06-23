وقالت يلين، خلال الجلسة الختامية للقمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد" - إن الصراعات والنزاعات لا تهدد البشرية فقط ولكنها تمنع النمو الاقتصادي وتسهم في النزوح وزيادة الهجرة غير الشرعية في مختلف أنحاء العالم .. مشيرة إلى أن كل هذه المشكلات ليست مقصورة على دولة بمفردها، ولكنها مسؤولية مشتركة على جميع دول العالم.

ولفت إلى أن هناك تهديدا للصحة العالمية والتي تهدد بدورها استقرار الاقتصادات والمجتمعات حول العالم، فجائحة كورونا أدت إلى أول زيادة في حدة الفقر حدثت منذ عقود.

ونوهت بأنه تم مناقشة طرق مبتكرة للحصول على رأس المال الخاص للعمل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، للاستجابة السريعة للتحديات العالمية ومواجهتها.