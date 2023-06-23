نصيحة من مفتى الجمهورية للحجاج أثناء أداء المناسك.. فيديو

كتب لؤى على





قال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية ، إن الحج في الحجة التي حجها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سهلا ميسورا، وكان الناس مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاهدونه وما يقوم به من أعمال الحج، ويقول للناس جميعا خذوا عني مناسككم.

وتابع مفتى الجمهورية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: "والذي يبتعد عن رسول الله شيئا فيفعل فعلا فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأله عما فعل فيقول له صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال في هذا اليوم يوم النحر، افعل ولا حرج، فقامت القاعدة الكبيرة في أعمال الحج، قاعدة التيسير وقاعدة التسهيل والأخذ بالناس بما يحقق أن يقوموا بالشعائر في الأماكن المقدسة بيسر وسهولة وما يستطيعون".

وأضاف: "ولذلك وجدنا ما بين وقت وآخر يتطور الأمر في تنظيم الحج الى مؤسسات تقوم على ذلك الى افراد يقومون على ذلك وفق تطور المجتمعات، الى ان وصلنا ان الدول انما تنظم عملية الحج في داخلها، بدءًا من الذين سيذهبون الحج هذا العام وتضع لهم إطارا في أعدادهم وسنهم وطبيعة ظروفهم، بما يتفق أيضا مع أعداد الحج في الأماكن المقدسة وفقا نظرة ورعاية الدولة في المملكة العربية السعودية، فإنها تقول إن المكان يسع كذا، وعلى هذا فانها تأخذ نسبة من هذه الدولة، وهذه الدولة إلخ، كما هو معلوم لدى الجميع".

واستكمل: "لكننا وجدنا هذا التنظيم في الحقيقة يؤدي حجاج بيت الله الحرام بهم إلى أن يقوموا بالتكليفات الشرعية، ويقوموا بأعمال الحج وأعمال العمرة بارتياح وبسهولة وبيسر قدر الإمكان، بما لا يرهقهم وبما لا يفوت عليهم شعيرة من الشعائر إلى أن وجدنا مؤسسات ترسلها دولة وبعثات معينة بعثت الحج المصرية تقوم على أمر الحج، بتفاصيله كلها وبمن يقوم به من وزارة الداخلية، أو وزارة التضامن أو الشركات السياحية وغير ذلك، هناك تنسيق وترتيب بين البعثة المصرية وبين هذه الشركات التي تقوم على رعاية حجاج بيت الله الحرام، لكننا نلاحظ في امر القيام بالشعائر والقيام بالاعمال التكليفية في الحج وجدنا أن منها ما يكون فرضا ومنها ما يكون سنة ومنها ما يكون تطوعا إلى غير ذلك من تقسيمات الأعمال".

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