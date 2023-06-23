مقتل شخص بطعنه نافذة أثناء مشاجرة مع زوج شقيقته بالدقهلية

الدقهلية: محمد الحبشي

قتل شخص في العقد الخامس من عمره بطعنة نافذة، إثر مشاجرة مع زوج شقيقته بقرية كفر الدكروري التابعه لمركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات عائلية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بمقتل شخص بطعنة سكين بقرية كفر الدكروري دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مقتل عطية محمد عرابي 45 سنة، مقيم بكفر الدكروري، نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالصدر وجروح متفرقة في الذراعين، وبسؤال المتواجدين اتهموا زوج شقيقته بإحداث إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلاف بين القاتل وزوجته شقيقة المجني عليه وتركها منزل الزوجية.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.