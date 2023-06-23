ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا اليوم الجمعة، عن مصدر أمني قوله "إن إحدى القذيفتين سقطت في أراض زراعية، ما أدى إلى مقتل شاب وإصابة آخر بجروح طفيفة، ووقوع أضرار مادية بأحد المبانى".

وتجدر الإشارة إلى أن طفلا وامرأة قتلا أمس وأصيب ثلاثة آخرون باعتداء إرهابي نفذته التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الشمالي والشمالي الغربي، عبر طائرة مسيرة ألقت قنبلتين على الأحياء السكنية في منطقة سلحب بريف حماة.