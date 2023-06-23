مطلق يطالب بتخفيض النفقة: "اتخطبت وبتخطط للزواج فى مسكن الحضانة"

كتبت أسماء شلبي

أقام مطلق دعوي إسقاط حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وكذلك أقام دعوي تعويض وحبس، لتخلف مطلقته عن تنفيذ أحكام قضائية بتمكينه بالرؤية، وتقاضيها نفقات غير مستحقة، كما طالب بتخفيض نفقة أولاده الثلاثة، ليؤكد:" تخلفت طوال 6 شهور عن جلسات الرؤية، رغم تقاضيها نفقات شهرية تصل إلى 23 ألف جنيه".

وتابع الأب لثلاث أطفال:" رفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتربية الأبناء بشكل مشترك، وواصلت ملاحقتي بالتهديدات والتهم الكيدية لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وتعسفها في تنفيذ حكم الرؤية، وتبديدها أموالي وتخطيطها للزواج بمسكن الحاضنة ".

وأشار الأب بدعواه أمام محكمة الأسرة:"عقدت خطبتها دون علمي، وحرمتني من أطفالي، وتحكمت في حياتي، وابتزتني لسداد نفقات كبيرة لها وجعلتني أذوق العذاب، مما دفعني لملاحقتها بدعاوي قضائية لاسترداد حقوقي".