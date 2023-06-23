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مطار مرسى علم يستقبل اليوم 10 رحلات طيران دولية ضمن 118 رحلة أسبوعية

الجمعة، 23 يونيو 2023 12:00 م
مطار مرسى علم يستقبل اليوم 10 رحلات طيران دولية ضمن 118 رحلة أسبوعية مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الجمعة، 10 رحلات طيران دولية أوروبية ضمن 118 رحلة طيران وصلت خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى، وحتى اليوم الجمعة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط.
 
وتبين من كشوف الوصول اليومية أنه من المقرر أن تصل اليوم الجمعة 3 رحلات طيران من مطار العاصمة التشيكية براغ، و5 رحلات من المانيا، ورحلة من دولة ايطاليا، ورحلة من هولندا 
 
كما تبين من كشوف الرحلات، أن المطار استقبل 118 رحلة خلال الاسبوع وصلت من 11 دولة أوربية مختلفة، أكثرها وصولا من بولندا وألمانيا والتشيك وإيطاليا، وكذلك سويسرا والنمسا وبلجيكا.
 
وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم  الدولى، بإنهاء إجراءات الوصول للسياح فور وصولهم أرض المهبط وتقديم الخدمات.
 


 

 


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