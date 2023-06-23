اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة سيدة إثر انقلاب سيارة فى التجمع.. صور

الجمعة، 23 يونيو 2023 06:47 م
مصرع شخص وإصابة سيدة إثر انقلاب سيارة فى التجمع.. صور الحادث
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيبت سيدة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة التجمع، وتم نقل المتوفى والمصابة إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابة ومتوفى فى التجمع، وعلي الفور انتقل رجال المباحث و المرور الى المكان، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحرافه وانقلابه.
 
ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة سيدة، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث
 
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