مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة فى طريق الفيوم

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرين بسبب حادث انقلاب سيارة سوزوكى أعلى طريق الفيوم الصحراوى، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنها وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.