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أكرم القصاص
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مسئول مخابراتى أمريكى: بايدن أخفى انفجار الغواصة تيتان بسبب نجله

الجمعة، 23 يونيو 2023 09:59 ص
مسئول مخابراتى أمريكى: بايدن أخفى انفجار الغواصة تيتان بسبب نجله الغواصة المفقودة
وكالات الأنباء

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قال ضابط المخابرات البحرية الأمريكية جاك بوسوببتس إن الرئيس جو بايدن، كان يخفى الحقيقة حول مصير أفراد طاقم غواصة تيتان المنكوبة منذ الأحد الماضى، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وكتب بوسوبيتس على "تويتر": "أفادت صحيفة Wall Street Journal بأن البحرية الأمريكية سجلت انفجارا بالغواصة "تيتان" الأحد الماضي، لكن بايدن كان يخفي هذا النبأ حتى موعد الاستماع لإفادات الشهود حول نجله هنتر اليوم. كان ذلك لإلهاء الرأي العام".

كما اتهم الخبير الرئيس الأمريكي بأنه خلال الأيام الماضية كان الناس يأملون ويؤمنون بأن أفراد الطاقم ما زالوا على قيد الحياة، فيما أخفى بايدن الحقيقة عن أسر الضحايا.

وأضاف: "سجلت البحرية الأمريكية انفجارا على متن الغواصة "تيتان" بعد ساعات من فقدان الاتصال بها، الأمر الذي يثير التساؤلات حول سبب بدء جهود الإنقاذ الدولية التي تقدر بملايين الدولارات".

 


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