مدينة إيرانية تسجل أعلى درجة حرارة حول العالم

وكالات الأنباء

سجلت مدينة زابل، جنوب شرقى إيران، الأربعاء الماضى، أعلى حرارة حول العالم، بلغت 50.8 درجة، والأعلى بين أكثر من 8800 منطقة سجلت فيها الحرارة فى العالم، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وأفاد وسائل إعلام إيرانية، أمس الخميس، بأن تسجيل مدينة زابل شمال محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرقي إيران، أعلى درجة حرارة حول العالم، تعد المرة الأولى منذ 60 عاما التي تتجاوز فيها درجة الحرارة 50 درجة مئوية في فصل الربيع.

وأكد الموقع أن أعلى درجة حرارة حول العالم تم تسجيلها في مدينة زابل، وذلك منذ إنشاء محطة للأرصاد الجوية في المدينة الإيرانية، وكانت 51 درجة مئوية في فصل الصيف في العام 1970، على الرغم من أن المدينة نفسها شهدت قبل أشهر شتاء قارسا، وتجاوزت ثالث أبرد فتراتها في الـ60 عاما الماضية.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة فى زابل قد شهدت الشهر الأول من الشتاء الماضي انخفاضا وصل إلى 11.2 درجة مئوية تحت الصفر، وهي أكثر فترة شهدت برودا في المدينة منذ 60 عاما.

وسجلت محطة الأرصاد الجوية في مدينة زابل الإيرانية في العام 1971، أدنى درجة حرارة حول العالم، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر.