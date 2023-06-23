مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية: تشغيل العيادات الخارجية الجمعة من كل أسبوع

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أعلن الدكتور محمد سامي حامد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، تفعيل العيادات الخارجية الأكثر ترددا بمجمع الإسماعيلية الطبي، يوم الجمعة من كل أسبوع بالفترة المسائية على أن تبدأ من الواحدة ظهرا وحتى الثامنة مساءا، وذلك فى إطار السعي الدائم لتحسين تجربة المنتفع داخل منشآت فرع الهيئة بالإسماعيلية، وإزالة كافة التحديات للحصول على الخدمة الطبية بكل سهولة ويسر، وبأعلى معايير الجودة العالمية.



وأشار الدكتور حسين كساب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، أن العيادات تشمل "عيادات القلب، التخدير، الجراحة، الأنف والأذن، الباطنة، الأورام، النساء، الأطفال، العظام، الرمد".



فيما أوضح الدكتور أحمد عبد اللطيف مدير العيادات بالمجمع الطبي، أن العيادات تستقبل حالات الإحالة من مراكز ووحدات طب الأسرة من خلال نظام عمل مميكن يضمن تيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية بجودة عالية، مشيرًا إلى أنه تم وضع مخطط عام لتطوير العيادات بمجمع الإسماعيلية وتقليل عملية انتظار المرضى، وفقا للمعايير العالمية المحددة وفقا لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأوضح أن تشغيل العيادات الخارجية يوم الجمعة من كل أسبوع بالفترة المسائية، لن يؤثر على باقي أيام الأسبوع، مؤكدا على تواجد الفرق الطبية بكامل طاقتها في جميع أقسام مجمع الإسماعيلية الطبي، والالتزام بجدول النوبتجيات علي مدار الساعة، وذلك لتوفير كافة الخدمات الطبية للمرضي بأعلى جودة ويسر، مؤكداً علي متابعته بصفة شخصية غرف المرضى بالأقسام الداخلية والاطمئنان من المرضي على جودة الخدمات المقدمة لهم وعدم وجود أي قصور فى الخدمات الطبية.

وأضاف أنه يتابع بنفسه توافد المرضي علي العيادات الخارجية علي مدار الساعة، ومكتبه مفتوح للجميع لتلقى أي شكاوي فى العيادات الخارجية والعمل على حلها في الحال، مشيرا أن العيادات الخارجية هي الخطوة الأولى لتلقي المواطنين خدمة طبية مميزة.