محافظ مطروح يتفقد مشروع إنشاء موقف سيارات جديد لمنع التكدس والزحام

كما تفقد محافظ مطروح الموقع المقترح لإقامة حديقة ومتنزه لأهالي مدينة السلوم وزائريها، وذلك على مساحة نحو 3 آلاف م2 حرصا على توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

وكان أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، جولة الميدانية لمدينة السلوم لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين، ووضع حجر أساس عمارتين سكنينين بمدينة السلوم بـ40 وحدة سكنية من غرفتين وصالة ودورة مياه كمرحلة اولى، وذلك مع إزالة 9 عمارات كانت آيلة السقوط واستبدالها بسكن جديد لسكانها في السلوم حرصا على سلامتهم، وإقامة جديدة لهم، وذلك حرصا على توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين حتى أقصى حدود المحافظة.

وأوضح المهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بمطروح، أن الوحدة السكنية بصافى مساحة 70م2 ، وسيتم البدء عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة والإسراع فى إنهاء الإنشاءات، حرصا على تحقيق الاستقرار للمواطنين، ساكنة العمارات التى تم إزالتها وفقا للضوابط والشروط.

كما وجه محافظ مطروح، التهنئة لجميع أهالي السلوم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مع تسليم مجلس المدينة لصكوك مهداة من البنك الزراعى المصرى، لتوزيعها على الأسر المستحقة الاولي بالرعاية، وذلك للمساهمة في شراء احتياجاتهم مع استقبال عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات.