محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمجزر استعداداً لعيد الأضحى المبارك

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير العمل بالمجزر، اليوم الجمعة، وذلك لمتابعة استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وتابع محافظ بورسعيد، العمل في أقسام المجزر للتأكد من استعداد المجزر لاستقبال الأضاحي تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشددًا على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال ذبح الأضاحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، والإهتمام بالنظافة ورفع كفاءة المجزر على أعلى مستوى.

وأوضح أن مجزر بورسعيد يقدم خدمة ذبح الأضاحي بأسعار مناسبة فضلا عن توافر طبيب بيطري داخل المجزر لفحص الأضاحي قبل عملية الذبح.

وناشد المحافظ المواطنين بالابتعاد عن ذبح الأضاحي في الأماكن الغير مخصصة لها والشوارع، والالتزام بالذبح في مجزر بورسعيد، وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة، لتحقيق مظهر حضاري لائق بالمحافظة خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد أن بورسعيد أصبحت تشهد طفرة في مجال الإنتاج الحيواني تماشياً مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة، منوها إلى أنه تم تطوير المجازر الحكومية ببورسعيد لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.