محافظ الإسماعيلية ولجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب يتفقدون المجمع الطبى

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

تفقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، رافقه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مجمع الإسماعيلية الطبي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، في إطار زيارة اللجنة لمحافظة الإسماعيلية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

جاء ذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعدد من أعضاء لجنة الادارة المحلية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، ومدير مجمع الإسماعيلية الطبي.

وخلال الجولة استمع الحاضرين لشرح مفصل لإمكانات مجمع الإسماعيلية الطبي من المدير الطبي للمجمع، حيث تشمل الخدمات العلاجية بالمجمع خدمات "الطوارئ، باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، مبتسرين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض القلب والصدر، رعاية مركزة، رعاية القلب، رعاية أطفال، علاج طبيعي، غسيل كُلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة القلب، الحقن المجهري، روماتيزم وتأهيل، طب الجنين، أمراض جلدية، حروق وتجميل، جهاز هضمي وكبد، رعاية حروق، علاج طبيعي، تنظيم الأسرة، سمعيات، وتخاطب".

بالإضافة إلى استحداث خدمات طبية وعلاجية وتشخيصية، منها جراحة الوجه والفكين والقسطرة المخية، القسطرة القلبية الطارئة (الأولية)، الجراحات الميكرسكوبية، عيادات هبوط عضلة القلب، عيادات غدد الأطفال، عيادة قسطرة قلب الأطفال، عيادات علاج الألم والأشعة التداخلية، القسطرة المخية وإذابة الجلطات.

و أكد محافظ الإسماعيلية، أن مجمع الإسماعيلية الطبي يعد صرح طبي بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ويضم9 مبانٍ تخصصية لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين في مختلف التخصصات الطبية والمتقدمة والنادرة منها من خلال 33 تخصص طبى.

وأضاف: "يعد مجمع الإسماعيلية الطبي، هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين، بما يمتلكه من تجهيزات طبية وغير طبية على أعلى مستوى، وبما يضمه من كوادر طبية وفنية وإدارية وغيرها من أمهر القوى البشرية المدربة والمؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية".

ومن الجدير بالذكر، نجاح تسجيل مجمع الإسماعيلية الطبي واجتيازه المعايير القومية للتسجيل GAHAR2021، والتي تشمل "المتطلبات الأساسية، متطلبات السلامة الوطنية، المتطلبات الأساسية للجودة، الدليل التشغيلي للمنشأة"، وتضمن تقديم الخدمات والرعاية الصحية وفقًا لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، كما تضمن مواكبتها للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية عالميًا.