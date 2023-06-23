محافظ أسيوط يلتقى نائب رئيس جامعة الأزهر لمناقشة سبل التعاون

أسيوط -هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، لمناقشة سبل التعاون المشترك، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ودعم المشروعات القومية والتنموية، والتى توليها الدولة اهتماماً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والاستفادة من الخبرات العلمية التى تذخر بها جامعة الأزهر.

جاء ذلك بحضور بعض أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر .

وأكد محافظ أسيوط ، خلال اللقاء على دور جامعة الأزهر فى دعم مشروعات وخطط التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والاستفادة من الخبرات العلمية لأساتذة وعلماء الجامعة فى كافة المجالات وتفعيل دورها فى المشاركة المجتمعية والمساهمة فى المبادرات الرئاسية والتنموية التى يجرى تنفيذها فضلا عن تطوير شوارع وميادين المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، وإعادة الشكل الجمالى والحضارى لها، ودعم المشروعات التنموية التى تنفذها المحافظة فى كافة القطاعات، مشيرا إلى الدعم الذى توليه المحافظة لفرع جامعة الأزهر وطلابها من خلال أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع والطرق المؤدية للجامعة، ومنظومة الإضاءة وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع كافة شركات الخدمات والمرافق .

أشار المحافظ إلى مشاركته المستمرة فى كافة الفعاليات والمؤتمرات العلمية التى تنظمها الجامعة فرع أسيوط، ودعم أنشطتها الجامعية وبرامجها التنموية، ومبادراتها المجتمعية وخاصة فى قطاع الصحة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى .

بدوره، وجه الدكتور محمد عبد المالك، الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه ومشاركته فى أنشطة وفعاليات الجامعة، وتكريمه المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، معلنا دعم فرع الجامعة لجميع مبادرات المحافظ لتطوير المحافظة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الدعم الفنى والاستشارات والمساهمة فى المشروعات التنموية بالمحافظة، فضلاً عن المشاركة فى أعمال التطوير والتجميل لمدخل جامعة الأزهر والمدينة الجامعية والشوارع المحيطة بها لتخرج فى أحسن صورة .