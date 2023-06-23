قبل افتتاحه بساعات.. محافظ بورسعيد يتفقد مجمع الشفاء الطبي بحي المناخ

بورسعيد - محمد عزام

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء أمس الخميس، بجولة تفقدية علي مجمع الشفاء الطبي "مستشفي التضامن سابقا"، للوقوف علي جاهزيته والإنتهاء من الإستعدادات المكثفة بمحيطه قبيل ساعات من إفتتاحه، وذلك بعد إنتهاء أعمال تطويره ورفع كفاءته.

استقبله بالمجمع ورافقه خلال الجولة الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، والدكتور مصطفي شعبان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور حازم شوشة مدير المجمع ولفيف من القيادات الصحية والتنفيذية بالحي.

وكانت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ قد كثفت من جهودها علي مدي الأيام الماضية لتطوير ورفع كفاءة محيط المجمع الطبي من أعمال تجميل ورفع كفاءة شملت إعادة الشئ لأصله، وتركيب بردورات الأرصفة، ومد كابلات الكهرباء وتركيب كشافات جديدة للأعمدة، ودهان واجهات المباني المحيطة، بالإضافة إلى دهان البردورات وأعمال تخطيط الشوارع المحيطة.

كما تمت زراعة الاشجار والزهور وتقليم النخيل والأشجار داخل وخارج المجمع، بالإضافة إلى رفع وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة والتعديات بمحيط المجمع.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين حي المناخ وهيئة الرعاية الصحية للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمستشفيات والمواطنين.

وبمشاركة فرق العمل الميدانية في حي المناخ من قيادات المهندسة نادية رشوان سكرتير الحي، ومشرفوا العموم بالحي، والإدارات المعنية تحسين البيئة برئاسة مدحت صالح مدير، الإشغالات برئاسة محمود مهران ، الكهرباء السيد عبد الراضي، الحدائق برئاسة المهندسة نهي البدوي، المتابعة، والطرق برئاسة ممدوح الخطيب والمنشآت الصحية برئاسة السيد غريب.