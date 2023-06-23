اليوم السابع
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فتح معرض السلع الغذائية المقام بالمتحف الزراعى استعدادًا لعيد الأضحى

الجمعة، 23 يونيو 2023 02:32 م
فتح معرض السلع الغذائية المقام بالمتحف الزراعى استعدادًا لعيد الأضحى معرض سلع غذائية - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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 قال أحمد إبراهيم المستشار الاعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، إن المعرض الدائم للسلع الغذائية بالمتحف الزراعى مفتوح اليوم الجمعة فى إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى، حيث يتم مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضروات واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل الى 45% فى اطار مبادرة " خير مزارعنا لأهالينا".
 
وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المسئولين عن منظومة المنافذ بالوزارة بضرورة الالتزام بالاسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة، مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة.
 
وتطرح وزارة الزراعة فى منافذها نحو سلع غذائية متنوعة منها اللحوم البلدى والمجمد، والدواجن بأنواعها "البط ، الفراخ، والكبد، والحمام، والسمان" وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى والخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – أسماك مجمدة – عسل -زيت زيتون – ألبان ومصنعاتها" وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار، تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل.
 

عيد الأضحى

السلع الغذائية

اللحوم الزراعة



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