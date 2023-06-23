"فاجنر" تتهم الجيش الروسي بقصف معسكراته.. وموسكو تنفى: تحريض إعلامي

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن "المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضربة مزعومة من وزارة الدفاع الروسية للمعسكرات الخلفية لشركة " فاجنر " لا تتوافق مع الواقع وهي مجرد تحريض إعلامي."

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "جميع المنشورات ومقاطع الفيديو الموزعة على شبكات التواصل الاجتماعية حول "الضربة المزعومة من قبل وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة " فاجنر " لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي".

وأضاف البيان: "تواصل القوات المسلحة الروسية القيام بمهامها القتالية على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وقد اتهم يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، الجمعة، بقصف معسكرات لقواته، مشيراً إلى أن القصف أودى بحياة عدد كبير من قواته، وتعهد بريجوجن بالانتقام بعد ضربات الجيش الروسي.