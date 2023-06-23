"غرفة الإسكندرية" تفوز بمسابقة كونجرس الغرف العالمية لاتحاد الغرف العالمى فى جنيف

الإسكندرية جاكلين منير

فازت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، بمسابقة كونجرس الغرف العالمية لاتحاد الغرف العالمي فى جنيف عن فئة أفضل مشروع غير تقليدي، وتسلم الجائزة أحمد حسن نائب أول رئيس غرفة الإسكندرية.

وتعد الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أول غرفة مصرية تفوز بمسابقة كونجرس الغرف العالمية لاتحاد الغرف العالمي في جنيف عن فئة أفضل مشروع غير تقليدي.

حيث تعد غرفة الإسكندرية هي أول غرفة مصرية تعمل بالطاقة الشمسية في مقراتها وأسواقها، لتفوز بمسابقة كونجرس الغرف العالمي للمشاريع غير التقليدية للغرف التي طورت مشاريع فريدة ورائدة في أنشطة لا ترتبط عادةً بمهامها وأهدافها اليومية، مع تعزيز خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصادات المحلية.

وجاءت تلك المشاريع انطلاقاً من حرص مجلس "غرفة الإسكندرية" برئاسة أحمد الوكيل وإيمانه بأهمية الابتكار والتطوير، والعمل على تعزيز وتحسين بيئة العمل، وخلق مشاريع غير تقليدية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والعديد من الجهات.

وتقدم لمسابقة الغرف العالمية للتحكيم في مسابقة أفضل مشاريع للغرف التجارية و الصناعية و الزراعية حول العالم

47 دولة بعدد 113 مشروعًا، وتأهلت "غرفة الإسكندرية" للمسابقة النهائية في فئة المشاريع غير التقليدية مع كلاً من غرفة دبي وغرفة النمسا وغرفة استراليا، لتتوج بالفوز في النهاية بأفضل مشروع غير تقليدي.

يذكر أن مسابقة الغرف العالمية تأسست في عام 2003 وهي جزء لا يتجزأ من مؤتمر الغرف العالمية. ينظمها اتحاد الغرف التجارية العالمية لغرفة التجارة الدولية ، وهي الجائزة العالمية الوحيدة التي تعترف بالمشاريع الأكثر ابتكارًا التي تقوم بها غرف التجارة والصناعة. من خلال تسليط الضوء على نجاح المبادرات المحلية ، تعمل المسابقة على إلهام تطوير حلول غرف رائدة ومفيدة لمجتمعات الأعمال في جميع أنحاء العالم.