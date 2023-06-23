عاطلان يكشفان هوية ممولهما بالمواد المخدرة

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد عاطلان تم القبض عليهما في الوراق، وبحوزتهما 250 طربة من مخدر الحشيش، عن مصدر حصولهما على المضبوطات، حيث كشفا عن هوية عاطل وراء التحصل منه على المخدر، ليتوليان ترويجه بين عملائهما في الجيزة.

أشار المتهم أنهما يستخدمان سيارة ملاكي، في توصيل المخدر لعملائهما، وتم إحالتهما إلى النيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

ألقى رجال المباحث بالجيزة، القبض على شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة)، حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة القسم وبحوزتهما (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 مليون و 500 ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.