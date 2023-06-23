طلاب الكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس يخترعون سيارة جولف صديقة للبيئة

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إن الدفعة الأولى للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة القناة نجحوا فى ابتكار سيارة اشترك فيها 78 طالب وطالبة من خلال مشروع تخرجهم المشروع عبارة عن سيارة جولف، صديقة للبيئة، متعددة الأغراض، تعمل بالطاقة الكهربية، ومزودة بالخلايا الشمسية لإعادة شحن البطارية، وتقنية الذكاء الاصطناعي AI للقيادة الذاتية.

وأشار مندور إلى أنه تم تنفيذ المشروع بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأضاف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ان مشروع تخرج الفرقة الرابعة يعد مشروع واحد ضخم Mega Projec، تم تقسيم الطلاب لإنجاز العمل به إلى 16 فريق عمل، تحت إشراف 16 عضو هيئة تدريس .

وأشار إلى أن السيارة جاهزة للعمل فى المستشفيات والأندية، والفنادق والمخازن؛ لنقل البضائع ونقل الركاب داخل الجامعات والمؤسسات ذات المساحات الضخمة، ولنقل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال رئيس الجامعة أن أغلب مكونات السيارة من المنتج المحلي، ما عدا البطارية الليثيوم أيون والموتور الكهربي.

وتابع أن عملية استكمال تطوير السيارة سيتم فى القريب مضيفا بأن السيارة تعمل ذاتية القيادة دون تدخل سائق بشرى .

وأضاف بأن السيارة بيتم الإعداد لها للمشاركة في مسابقة المشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظة الإسماعيلية ثم على مستوى الجمهورية .

وأكد رئيس الجامعة انه تمت تجربة كل الأنظمة الموجودة بالسيارة ومنها نظام تحويل السيارة من نقل ركاب إلى نقل للمرضى أو البضائع، كما تم تجربة نظام الطاقة الشمسية، ونظام الاتصالات المتطور مدعوماً بثلاث شاشات تم تزويد السيارة بها، مع نقل البيانات على التليفون المحمول.

وكان شاهد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس واللواء شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية وقيادات الوزارة والجامعة، أثناء زيارة الوزير إلى جامعة قناة السويس، سيارة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربائية و مزودة بالخلايا الشمسية ومجهزة بالذكاء الاصطناعي.

وهو مشروع التخرج الذى يقدمه طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية وذلك تحت إشراف عام للدكتور تامر نبيل عميد الكلية و اشراف الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

واستمع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومرافقوه إلى الفكرة غير التقليدية التى اتخذتها الكلية فى مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة، حيث من المعتاد في جميع الكليات العملية أن يكون مشروع التخرج عبارة عن مجموعات كل مجموعة لها دكتور مشرف و يتم اختيار نقطة المشروع.

أما ما نفذته الكلية المصرية الصينية هذا العام يعد سياسة جديدة أول مرة تطبق في كلية عملية وهو اختيار مشروع واحد كبير .

وقال عميد الكلية فى شرحه امام الوزير مرافقوه أن المشروع عبارة عن ميجا بروجيكت Mega Project أشترك في تنفيذه طلاب الفرقة الرابعة بالكامل للثلاثة أقسام تكنولوجيا الإتصالات وتكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا الميكاترونك.

وأشار إلى أن المشروع هو سيارة جولف صديقة للبيئة متعددة الأغراض Inovative Golf Car تعمل بالطاقة الكهربية ومزودة بالخلايا الشمسية Photovoltaic Cells لإعادة شحن البطارية وتقنية الذكاء الاصطناعي AI للقيادة الذاتية.

وأضاف عميد الكلية أن عدد طلاب الفرقة الرابعة فى الثلاث أقسام 78 طالب وطالبة، تم اشتركهم جميعا فى المشرو.

كما أوضح أن تصميم وتصنيع المشروع بدء مع بداية الفصل الدراسي الثاني حيث أن المعتاد لدى الكلية أن طلاب الفرقة الرابعة فى الفصل الدراسي الثاني لايتم تدريس اي مقرارات دراسية لهم بحيث يتفرغ الطالب لمشروع التخرج.

وأوضح الدكتور تامر نبيل عميد الكلية أنه تم تقسيم الطلاب إلى 16 مجموعة عبارة عن 6 مجموعات لطلاب قسم الاتصالات و 5مجموعات لطلاب قسم الالكترونيات و 5 مجموعات لطلاب الميكاترونك و كل مجموعة من المجموعات لها اسم وعنوان و منهجية عمل.

ضاربا مثال بمجموعة مسئولة عن هيكل السيارة و أخرى عن الفرامل وأخرى عن الميكانزمات وأخرى عن الأمان و مجموعة عن الذكاء الاصطناعي وأخرى عن الموبايل ابليكشن بالإضافة إلى المجموعة المسئولة عن خلايا الطاقة الشمسية.

واستطرد أن ميزة السيارة فى كونها متعددة الأغراض هى أنها تستخدم لنقل الركاب وبها إمكانية أن تتحول الكراسى الخلفية بها إلى سرير لنقل المرضى وتعمل فى المستشفيات بالإضافة إلى إمكانية أن تتحول الى صندوق لتصبح السيارة مخصصة لنقل البضائع.

أما عن بعض مميزات السيارة أنها تمتلك خاصية الذكاء الاصطناعي بحيث يمكن القيادة الذاتية كما أنها تعمل ببصمة اليد و لديها القدرة على التعرف على اي شخص غريب من خلال كاميرا موجودة بها ترسل فى لحظتها صورة على موبايل صاحب السيارة بوجود شخص غريب بالإضافة لإطلاقها صفارة انذار تدل على وجود شخص غريب يحاول قيادة السيارة.

بالإضافة إلى قدرتها على رؤية المطبات الصناعية بالطريق واعطاء إشارة صوت وصورة إلى السائق لخفض السرعة .

وبها 3 شاشات أحدهما يمكن من خلالها معرفة السائق يشرب كحوليات أو مخدرات أو لا يفعل كما تستطيع قياس درجة حرارة السائق و الذى بجواره و المريض بالإضافة إلى قياس النبض و السكر و نسبة الأكسجين لهم.

وحرص الوزير ومرافقوه الى الاستماع الى شرح كل مجموعة عمل من الطلبه لمهام العمل المسئولة عنه مجموعتهم بالسيارة و تجربته عمليا، مشيدا بالمشروع و التعاون الرائع الذى جمع بين التخصصات الثلاثة لأقسام الكلية

مطالبا أن يستمر التطوير لهذا المشروع خلال الفترة القادمة من أجل الدخول به فى اي مسابقة لرفع اسم الجامعة ووزارة التعليم العالى عاليا.



جانب من الحدث (1)



جانب من الحدث (2)



جانب من الحدث (3)



جانب من الحدث (4)



جانب من الحدث (5)



سيارة جولف صديقة للبيئة (1)



سيارة جولف صديقة للبيئة (2)



سيارة جولف صديقة للبيئة (3)



سيارة جولف صديقة للبيئة تعمل بالذكاء الاصطناعي (1)



سيارة جولف صديقة للبيئة تعمل بالذكاء الاصطناعي (2)



سيارة جولف صديقة للبيئة تعمل بالذكاء الاصطناعي (3)



سيارة جولف صديقة للبيئة تعمل بالذكاء الاصطناعي (4)



