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ضيوف خادم الحرمين الشريفين يؤدون العمرة بعد اكتمال وصولهم لمكة المكرمة

الجمعة، 23 يونيو 2023 07:51 م
ضيوف خادم الحرمين الشريفين يؤدون العمرة بعد اكتمال وصولهم لمكة المكرمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين يؤدون العمرة
كتب محمود عبد الراضى

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أدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، مناسك العمرة بعد اكتمال وصولهم إلى مكة المكرمة والبالغ عددهم 1300 حاج وحاجة من 90 دولة من مختلف قارات العالم، وسط الخدمات المتكاملة التى وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.
 
وكما أدى المستضافون اليوم صلاة الجمعة في مكة المكرمة وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة، مبتهلين إلى المولى القدير أن يتقبل منهم صالح أعمالهم، وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفهم على الخير والهدى.
 
وعبّر الضيوف عن جزيل شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على استضافتهم ضمن هذا البرنامج، لأداء فريضة الحجّ، منوهين بما قدم لهم من خدمات مميزة في مكة المكرمة وعدد من البرامج المتنوعة.
 
وتأتي هذه الجهود بمتابعة وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتوفير جميع التسهيلات اللازمة لضيوف خادم الحرمين الشريفين، حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
 
حج

حج

حجاج
حجاج

ضيوف خادم الحرمين الشريفين يؤدون العمرة
ضيوف خادم الحرمين الشريفين يؤدون العمرة

 


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