ضبط 21 جزارا لذبحهم خارج المجازر الحكومية فى حملات رقابية بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مشددة على ضرورة وضع الأسعار على كل سلعة والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين، حملات رقابية على الأسواق والمتاجر والمحال اللحوم الطازجة والمجمدة بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك.

أسفرت الحملة عن ضبط 21 جزارا يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية بمراكز كفر الدوار وكوم حمادة و دمنهور وكذلك لبيعهم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم المرور على عدد كبير من المحال العامة والمحال بيع المواد الغذائية والتنبية عليهم بالإعلان عن أسعار جميع المنتجات والالتزام بالأسعار .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين .

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.