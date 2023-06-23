ضبط محطة سيارات لبيعها 1000 لتر سولار مدعم فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة إحكام الرقابة على كافة المخابز البلدية بنطاق المحافظة والأسواق والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى، مشددا على ضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأسواق.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من اللحوم والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وكذلك ضبط إحدى محطات تموين السيارات لتصرفها في 1000 لتر سولار، وبيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم ضبط مخبزين لتصرفهما فى 23 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تمكنت الحملات التى تم تنفيذها بمركزى حوش عيسى وأبو المطامير من ضبط 12 مخبزا قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، و4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات.

أشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.