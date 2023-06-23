ضبط عاطل متهم بسرقة الدوائر الكهربائية وأسلاك المصاعد فى القاهرة

ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطل لمزاولته نشاطا إجراميا، حيث تخصص فى سرقة الدوائر الكهربائية والأسلاك الخاصة بالمصاعد بالقاهرة.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال ضبط جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحدالأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية – له معلومات جنائية) وبحوزته عدد (7) دوائر كهربائية خاصة بتشغيل المصاعد " مجهولين المصدر" وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات ، إعترف بسرقتها من داخل عقار كائن بدائرة القسم بأسلوب "الخلع "، وأمكن التوصل للمجنى عليه ، بإستدعائه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة .
بتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدوائر الكهربائية والأسلاك الخاصة بالمصاعد بذات الأسلوب، وإعترف بإرتكاب واقعتى سرقه أخرى بذات الأسلوب ، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات ، واتهماه بالسرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونيةاللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق..
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