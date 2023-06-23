ضبط عاطلين بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالقاهرة

كتب كريم صبحى

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة روض الفرج من ضبط عاطلين، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص.

بمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية إعترفوا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقروا بإرتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية وإتهموهما بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.