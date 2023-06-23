ضبط طرفى مشاجرة أسفرت عن مقتل شخص فى الخليفة بالقاهرة

كتب كريم صبحى

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على طرفى مشاجرة في منطقة الخليفة نتج عنها مقتل أحد الأشخاص.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات، باستقبالها جثة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم، توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ وجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة" بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول المتوفى وشخصين "مصابين بجروح متفرقة بالجسم" وطرف ثان 4 أشخاص "ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم" وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "مطواة" وأثناء تواجد الطرف الأول بمحل عملهم بدائرة القسم حضر الطرف الثانى وقاموا بالتعدي عليهم بالضرب لوجود خلافات سابقة بينهم وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزته، ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها والتى أودت بحياة الأول.