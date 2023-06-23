صلاة عيد الأضحى المبارك فى 137 ساحة ببنى سويف.. اعرف أماكنها

تستعد مديرية الأقاف بمحافظة بنى سويف لصلاة عيد الأضحى المبارك من خلال تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة، للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية فيما يتعلق بالأماكن المخصصة لأداء شعائر صلاة العيد بالساحات التى تم تخصيصها، وعددها 137ساحة على مستوى المحافظة، بواقع (7ساحات لبندر بنى سويف، 21 ساحة بمركز بنى سويف، 22 ساحة بمركز اهناسيا، و13 ساحة بمركز الواسطى، و24 ساحة بمركز ببا، و20 ساحة بمركز الفشن، و15 ساحة بمركز سمسطا، ومثلها 15 ساحة بمركز ناصر )وتجهيز أكثر من 270 من الخطباء والأئمة بواقع 2 خطيب لكل ساحة (أساسى واحتياطي)

وتم تحديد الساحات فى بندر بنى سويف وهى " ساحة مسجد عمر بن عبد العزيز، أستاد التربية والتعليم بحى مقبل، مجمع الجزيرة، وصفية الطحاوى بالحمرايا، السلام خلف الشبان، التسامح بحى الحميات، عمر بن الخطاب بالمدينة السكنية، الخلفاء الراشدين خلف الاستاد. "

وفى مركز بنى سويف (مركز شباب أهوة، مركز شباب باروط، مركز شباب الوقف، مركز شباب منشآن عاصم، مركز شباب الكوم الاحمر، مركز شباب بنى هارون، مركز شباب الزرابى، مركز شباب الدوية، مركز شباب تزمنت الشرقية، مركز شباب تزمنت الغربية، ساحة الرحمن بمعارك، الغربى بالحلابية، مركز شباب بليفيا، مركز شباب بنى بخيت، مركز شباب الدوالطة, مركز شباب إبشنا، مركز شباب بنى موسى، مركز شباب باها، الحاج سيد باها، جمعية الحاجر الزراعية، مركز شباب السعادنة، مركز شباب أبو سليم، مركز شباب شريف باشا.)

وفى الواسطى ساحات "الساحة الشعبية، مركز شباب أطواب، الجمعية الزراعية بإفوة، المعهد الدينى بكوم أبوراضى، مركز شباب قمن، المدرسة الإعدادية بالحومة، الجمعية الزراعية بعطف إفوة، مركز شباب إفوة، مركز شباب ميدوم، المعهد الدينى باطواب، مركز شباب بنى سليمان الميمون، جمعية قمن الزراعية، وفى مركز ومدينة الفشن ( الساحة الشعبية بالبندر، البحر الأعظم، بجوار مسجد الكبير المتعال، ساحة الشقر، مركز شباب دلهانس، مدرسة الشهيد حسن أبوغنيمة بشنرا، الرحمة القبلى ببنى منين، النادى الرياضى بالفنت الشرقية، العزيز بالله بالفنت الشرقية، مركز شباب تلت، عزبة محمد صالح بطلا، بجوار مسجد الرحمة بصفط الخرسا، مركز شباب أبسوج، النادى الرياضى ببنى صالح، النادى الرياضى باقفهص، الجمعية الزراعية بنزلة اقفهص، التقوى صفط النور، جمال شاكر بطلا"

وفى مركز ومدينة سمسطا "مركز شباب البندر، مركز شباب الشنطور، مركز شباب دشطوط، مسجد الإخلاص بدشاشة، مركز الشباب ببدهل، النادى الرياضى العساكرة، المعهد الدينى بمنشاة أبو مليح، مدرسة الشهيد عمر بمازورا، المدرسة الابتدائية بنزلة الديب، بجوار مسجد الحق بالصعايدة، عزبة إسلام، مدرسة معجون الابتدائية، المدرسة الابتدائية بقرية الشماشرجى، مسجد أبو بكر الصديق بقفطان الغربية، مسجد الرحمة القبلى بعزبة عرفان

وفى مركز ومدينة ببا(مركزشباب ببا، مركز شباب جبل النور، مركز شباب سدس، المعهد الدينى بصفط راشين، مركز شباب صفط، مركز شباب أبو شربان، ساحة بنى مؤمنة، ساحة الرحمن بفزارة، مركز شباب طنسا، مركز شباب بنى ماضى، مركز شباب طحا البيشة، مركز شباب غياضة الغربية، مركز شباب غياضة الشرقية، مركز شباب بنى قاسم، ساحة الضباعنة، ساحة كفر منصور، مركز شباب قمبش، ساحة بنى أحمد، ساحة طوة، مركز شباب منيل موسى، البكرية القبلية، ساحة المدرسة بطرشوب.)

وفى مركز ومدينة أهناسيا ( بجوار مسجد عمر بن الخطاب بالبندر، بجوار مسجد الرحمن بالعواونة، بجوار نقطة شرطة البدينى، المدرسة الابتدائية بمنشأة الأمراء، بجوار مسحد الرحمن منشأة الأمراء، بجوار جمعية منهرو الزراعية، مركز شباب كوم الرمل، معهد منيل هانئ الدينى، مركز شباب قاى، بجوار مسجد السلام بسدمنت، بجوار مسجد التقوى بسدمنت، معهد ميانة الدينى، مركز شباب ميانة، بجوار مسجد الرحمة عزبة الوكيل قلها، مركز شباب النويرة، جمعية النويرة الزراعية، مركز شباب بنى هانى، الجمعية الزراعية بمنشأة الحاج، بجوار مسجد الخطيب بمنهره، سوق الثلاثاء بقرية ننا، بجوار مركز شباب كفر أبو شهبة، جمعية براوة الزراعية، مركز شباب قلها.

وفى مركز ناصر ( الساحة الشعبية بالبندر، مركز شباب الشناوية، مركز شباب دلاص، مركز شباب الرياض، مركز شباب بنى عدى، مركز شباب الحمام، مركز شبا طحا بوش)