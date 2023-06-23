صلاة عيد الأضحى المبارك فى 104ساحات بالإسماعيلية.. اعرف أماكنها

الإسماعيلية – السيد فلاح – صبري غانم

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية لصلاة عيد الأضحى المبارك من خلال تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة، للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة وتعقيم المساجد، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية فيما يتعلق بالأماكن المخصصة لأداء شعائر صلاة العيد بالساحات التى تم تخصيصها، وعددها 104 ساحات على مستوى المحافظة.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن عدد ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ، في محافظة الإسماعيلية هذا العام، والتي بلغت 104، من بينها 77 ساحة منفصلة خارجية و27 ساحة ملحقة بالمساجد موزعة على مدينة الإسماعيلية والمراكز والمدن والقرى التابعة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أنه تم توزيع ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 على مراكز الإسماعيلية والتل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد ومركز القنطرة شرق ومركز القنطرة غرب، وأنه تم مراعاة وجود عدد من الساحات في القرى وبعض العزب للتسهيل على المواطنين الراغبين في أداء صلاة العيد في الساحات بدلًا من المساجد.