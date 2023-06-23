شركة هندية تضخ 20 مليون دولار لإنشاء مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتب مدحت عادل

أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، عن إطلاق شركة بلاتينيوم الهندية - الرائدة في صناعة المواد المضافة ومثبتات PVC- مشروعًا داخل إحدى مناطق التطوير الصناعي في المنطقة، بإجمالي استثمارات 20 مليون دولار على مرحلتين الأولى باستثمارات 10 مليون دولار بمساحة 10 آلاف متر مربع والثانية 10 آلاف متر مربع باستثمارات 10 مليون دولار.

وتستهدف بلاتينيوم الهندية، تصدير 70% من منتجاتها للخارج و 30% للسوق المحلي ، لافتاً إلى رغبة الكثير من الشركات الهندية لضخ استثمارات في مصر، ما يؤكد على أهمية السوق المحلي لهذه الشركات فضلاً عن أهمية المنطقة كنافذة للتصدير للأسواق الإفريقية.

يأتي هذا الإعلان نتاج اللقاءات والاجتماعات المثمرة التي قام بها وفد المنطقة الاقتصادية خلال الجولة الترويجية التي استمرت أربعة أيام بالعاصمة الهندية نيودلهي ومومباي، للتعريف بالفرص الاستثمارية بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للمنطقة.

من جانبه أعرب وليد جمال الدين، عن سعادته بانضمام شريك نجاح جديد للمنطقة الاقتصادية، قائلاً: نستهدف جذب الاستثمارات الهندية خلال الفترة المقبلة، في كافة القطاعات، مشيراً إلى نتاج اللقاء الذي تم مع الشركة في نيودلهي، حيث قام المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية بتوقيع العقد مع الشركة، على أن يتم وضع حجر الأساس للمشروع أغسطس المقبل.

وفي ذات السياق، أعرب المهندس عمرو البطريق، مطور صناعي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن سعادته باختيار الجانب الهندي بإقامة مشروعاته داخل الشركة أحد المطورين الصناعيين الرئيسيين للمنطقة الاقتصادية، مشيراً إلى التكامل بين المنطقة الاقتصادية والشركة في التنسيق والتعاون لاستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن العمل المستمر في إزالة أية عقبات أمام المستثمرين وسرعة الإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال بالمنطقة، لافتاً إلى أن هذا المشروع هو الثالث من نوعه ضمن المشروعات الهندية التي تقام بالسخنة.