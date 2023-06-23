شرطة البيئه والمسطحات تشن حملات أمنية بعدد من المحافظات

كتب كريم صبحى

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات "كفرالشيخ، الجيزة، المنوفية" على مدار يومين، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (32) قضية متنوعة، وذلك على النحو التالى:

فى مجال حماية الثروة الزراعية " الأعلاف والمخصبات الزراعية" تم ضبط (3 محلات أعلاف – مصنع لإنتاج وتداول المخصبات الزراعية "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت ( 35 طن منتج نهائى أعلاف متنوعة ومخصبات زراعية) بدون بيانات وغير صالحة للإستخدام ومغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر - خط إنتاج عشوائى غير مرخص لتعبئة وتداول المخصبات الزراعية - وجود مخالفات بيئية – عدم وجود سجل بيئى – عدم وجود سجل التخلص غير الأمن من المخلفات الخطرة .

فى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى، الصحة العامة" :

تم ضبط (5 ورش– مركزى لتغيير وتجميع زيوت السيارات والطعام المتهالكة – 4 منشآت طبية- مزرعة دواجن – مجزر دواجن - مغسلة سيارات – 3 مصانع - مخزن – "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (130,4 طن منظفات صناعية– 15 طن و360000 متر و20000 شمعة مخلفات بلاستيكية ومصنعاتها "مجهولة المصدر وبدون بيانات مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية) ومخالفات (عدم "وجود ترخيص مزاولة النشاط، وجود سجل الحالة البيئية، الموافقة البيئية، مطابقة غرفة تخزين المخلفات والنفايات الخطرة للإشتراطات، وجود سجل تسليم وتسلم الأرقام والأقسام، وجود سجلات للمخلفات والمواد الطبية الخطرة، التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة، إرتداء العاملين مهمات الوقاية، وجود ترخيص تداول المواد والنفايات الطبية الخطرة ، وجود تراخيص للمنشأة" غرفة النفايات غير مطابقة للمواصفات والإشتراطات).

فى مجال حماية "الثروة السمكية" تم ضبط عدد (10) قضايا جوابى مخالفة.