اليوم السابع
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شاهد حافلات ذاتية القيادة بالسعودية لتسهيل خدمة نقل الحجاج

الجمعة، 23 يونيو 2023 01:34 م
شاهد حافلات ذاتية القيادة بالسعودية لتسهيل خدمة نقل الحجاج الحج
أحمد علوى

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أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق تجربة الحافلات الترددية الذاتية القيادة، لأول مرة في موسم حج، وذلك لتسهيل خدمة نقل الحجاج العام الجاري.

 

 

وحسب بيان الهيئة العامة للنقل، تستخدم الحافلات الذاتية القيادة، تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للقيادة دون تدخل بشري، ضمن مسار محدد.

 

وأضاف البيان أن الحافلات تقوم بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها لاتخاذ القرارات اللازمة.

 

ووفقا للبيان، تتسع الحافلة الواحدة لـ11 مقعدًا، وتسير 6 ساعات في الرحلة الواحدة، وتصل سرعتها إلى 30 كلم في الساعة.

 

وتهدف التجربة إلى تسهيل تنقل الحجاج، وقياس مدى جدوى استخدام هذه التقنيات في الحج ووضع الاشتراطات اللازمة لها في الأعوام المقبلة لتشغيلها بالشكل التجاري.

 

وتم تخصيص مسار رقم 6 لإجراء التجربة، حيث يبلغ طول المسار 4 كلم، بينما عرض الطريق 11 مترًا، حسب بيان الهيئة.

 

وكان وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، قد صرح أمس الخميس، بأن أعداد الحجاج عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

 

وفي وقت سابق، كشف مسؤولون سعوديون لوكالة "سبوتنيك"، عن آخر استعدادات المملكة لموسم الحج هذا العام، حيث قال الدكتور صالح بن علي التركي، أمين مدينة مكة المكرمة، إن الأمانة جزء من الجهات الحكومية التي تعمل في منظومة الحج، والتي لا تقل عن 40 مؤسسة، بالتعاون مع 60 مؤسسة من القطاع الخاص، يعملون جميعًا بشكل متناغم، لكل مؤسسة منها دور معين ضمن هذه المنظومة.


السعودية

الحجاج

الذكاء الاصطناعى

موسم الحج



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