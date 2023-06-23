روسيا تقدم احتجاجا لـ"لترويكا" الغربية بسبب تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16"

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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الخارجية قدمت احتجاجا للـ"الترويكا" الغربية بشأن الخطط المزمعة تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16" الأمريكية الصنع.

وقالت المتحدثة الروسية -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- "بالفعل عقد يومي 13 و14 يونيو اجتماع فريق عمل للخماسية النووية المختص بالعقائد والمخاطر الاستراتيجية على مستوى الخبراء وجرى في هذا الإطار استمرار مناقشة القضايا المرتبطة بعقائد الدول النووية والبحث عن سبل لتخفيف المخاطر الاستراتيجية القائمة".

وأضافت "كما أشار في وقت سابق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، فإننا استفدنا من هذه المنصة لنقدم للترويكا الغربية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) احتجاجا حازما بشأن الخطط لتسليم طائرات "إف 16" القادرة على حمل أسلحة نووية، لنظام كييف. وأشرنا إلى ما تحمل هذه الخطوة في طياتها من مخاطر زعزعة الاستقرار، التي من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد خطير".