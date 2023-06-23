وأضاف تشيانج -خلال تواصل أعمال القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، بمشاركة الرئيس السيسى - أن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة بالتطور والحوكمة العالمية، وأن الرئيس الصيني شي جين بينج اقترح خلال السنوات الأخيرة مبادرة التطور العالمي بالإضافة إلى مبادرة الأمن العالمي ومبادرة الثقافة والحضارات العالمية وتم الترحيب بها من قبل المجتمع الدولي. 

ونوه بأن الصين -كمحرك للتطور العالمي- ضخت الكثير من الأموال في الاقتصاد العالمي لمواجهة التغير المناخي، كما بذلت جهودا كبيرة في التعامل مع التغير المناخي ومكافحته، مشيرا إلى انخفاض نسبة الانبعاثات الصينية بشكل كبير وكذلك انخفاض نسبة حرق الفحم الحجري إلى أكثر من 30%. 

وفيما يتعلق باستخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وغيرها من الطاقات الخضراء، فإن الصين تمثل أكبر دولة للاعتماد على تحول الطاقة وتمتلك آلية كبيرة للعمل على خطوات ملموسة انطلاقا من وعيها بتأثيرها على الطبيعة واحتراما لمؤتمر باريس للمناخ. 