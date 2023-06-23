ودعا الرئيس الغاني ـ في كلمة خلال الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمى الجديد، فى العاصمة الفرنسية باريس في يومها الثاني والأخير، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى ـ إلى ضرورة "تنفيذ كافة التوصيات الأخيرة المتعلقة بتوسيع تخصيص الأموال للتنمية في الدول النامية خاصة المتعلقة بالقارة الإفريقية".

وشدد أدو على أنه يجب العمل بشكل جماعى على إعادة كافة الأموال التي خرجت من القارة الإفريقية بطريقة وصفها بأنها "غير قانونية" لمواجهة كافة التحديات الراهنة من بينها التكيف وتخفيف آثار التغير المناخى، مشيرا إلى أن الأموال التي يتم تهريبها من القارة الإفريقية بطريقة غير شرعية تقدر بحوالي 100 مليار دولار بشكل سنوي.

وأضاف الرئيس الغاني أن القارة الأفريقية في حاجة ماسة لتقديم المزيد من التمويل والعمل على استرداد كافة الأموال المنهوبة، مما يعزز التصدي لتحديات السلام والأمن في المنطقة.