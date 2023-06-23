ذا هيل: كثرة عدد المرشحين الجمهوريين للرئاسة يضر ديسانتس ويفيد ترامب

كتبت رباب فتحى

يشعر الجمهوريون بالقلق من أن ازدحام سباق الجمهوريين للترشح للحصول على تأييد الحزب لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، لن يساعد إلا الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب في الفوز بالترشيح العام المقبل، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأصبح النائب السابق ويل هيرد (جمهوري عن ولاية تكساس) الخميس أحدث مرشح جمهوري يقدم عرضًا للبيت الأبيض ، بعد دخول عمدة ميامي فرانسيس سواريز إلى السباق الأسبوع الماضي. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السناتور ريك سكوت (جمهوري من فلوريدا) كان يدرس أيضًا ترشيحه للرئاسة ، على الرغم من أنه نفى ذلك علنًا.

ولكن في حين أن مجموعة من الحزب الجمهوري منفتحة على بدائل غير ترامب في عام 2024 ، يخشى أعضاء الحزب الجمهوري من أن المجال المزدحم يمكن أن يسحب الأصوات من خصومه الأكثر تنافسية ، وخاصة حاكم فلوريدا رون ديسانتس.

وقال الخبير الاستراتيجي الجمهوري فورد أوكونيل: "كلما زاد عدد المرشحين الذين يدخلون المعركة الرئاسية للحزب الجمهوري، كان دونالد ترامب في وضع أفضل للفوز بالترشيح لأنه يضعف الأصوات التى لن تختاره".

ويوجد الآن ما يقرب من 12 متنافسًا رئيسيًا على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الأمريكى، جو بايدن ، الذي يُنظر إليه على أنه المرشح الرئاسي الديمقراطي بحكم الأمر الواقع. وأظهرت استطلاعات الرأي الوطنية والمحلية أن ترامب يتصدر المجموعة ، ويأتى فى المركز الثاني ديسانتس.

وعلى الرغم من أن ميدان الحزب الجمهوري قد بدأ في التبلور قبل المناظرة الأولى للحزب الجمهوري في أغسطس، إلا أن الإضافات الأخيرة - حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوج بورجوم قد أطلق أيضًا عرضًا طويل الأمد في وقت سابق من هذا الشهر - يزيد المخاوف بين معارضي ترامب.