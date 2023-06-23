دمياط الجديدة: تنفيذ سوق حضارية للباعة الجائلين بالحى الرابع

تفقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يرافقة نواب ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الادارات المعنية الحى الرابع والخامس بالمدينة حيث اكد على ضرورة الاهتمام باعمال النظافة والزراعة ومنع الاشغالات بالطرق وامام المحال التجارية ومنع الباعة الجائلين كما وجه بالبدء فى تنفيذ سوق حضارى لباعة الجائلين بالحى الرابع للحفاظ على المظهر الحضاري والتنموى باحياء المدينة.

وفى سياق متصل تم اليوم شن حملة مكبرة لوصلات المياه الغير قانونية (الخلسة) بالمنطقة المركزية وذلك للحفاظ على مرفق مياه الشرب واسترداد حق الدولة واسفرة الحملة عن فصل المياه عن 27 وصلة خلسة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين مع استمرار اعمال المتابعة والرصد لدحر تلك المخالفات.