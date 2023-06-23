خروج جميع مصابي حادث لعبة الملاهي في شبين القناطر من المستشفى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مستشفى شبين القناطر المركزي، خروج جميع مصابي حادث انقلاب لعبة داخل ملاهي بمدينة شبين القناطر، وإصابة 5 فتيات، بعد تقديم الخدمة الطبية لهن، وإجراء الفحوصات اللازمة وعمل الأشعات وكتابة الأدوية.

وأعلن مجلس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أن الملاهي التي شهدت انقلاب لعبة مساء أمس الخميس، وأسفرت عنها إصابة 5 فتيات، صادر لها قرار غلق وتم تشمعيها بالشمع الأحمر منذ فتره قصيرة، موضحا أنه اليوم الجمعة سيتم التأكد هل صاحب الملاهي قدم في ترخيص المحلات أم لا.

وكانت قد شهد دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، انقلاب لعبة بالأطفال داخل ملاهي، مما أسفر عن إصابة 5 أطفال بإصابات خفيفة، جرى نقلهم لمستشفى شبين القناطر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ انقلاب لعبة بالأطفال داخل ملاهي، ما أسفر عن إصابة 5 أطفال بإصابات خفيفة، جرى نقلهم لمستشفى شبين القناطر المركزي.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب لعبة بالأطفال داخل ملاهي "الدولفين"، ما أسفر عن إصابة 5 أطفال وشباب بإصابات خفيفة، جرى نقلهم لمستشفى شبين القناطر المركزي، وهم "أحلام أحمد عبد الرحمن"، 14 سنة،كفر شبين، اشتباه كسر بالزراعة الأيسر، وحبيبة محمد البجوتي، 13 سنة، كفر شبين، مصابة بكدمات بالظهر، وفاطمة الزهراء محمود، 11 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيسر، وحنين وحيد ربيع 16 سنة، طحانوب، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وليلى أحمد حسين 17 سنة، كفر شبين، اشتباه كسر بالساق الأيسر.