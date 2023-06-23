حملات نظافة ورفع كفاءة الإنارة وتطهير الترع ومتابعة الأسواق بكفر الشيخ.. صور

شهدت مدن" كفر الشيخ، فوه، مسير،بيلا، دسوق، سيدي سالم"، محافظة كفر الشيخ، حملة نظافة، ورفع كفاءة الأنارة، وتطهير الترع والمصارف، وحملات على الأسواق والمخابز، ومكافحة الحشرات الطائرة، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات على المرافق، وتحسين الخدمات للمواطنين.

تابع اللواء علاء محمد يوسف ،رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع كفاءة وصيانة الإنارة العامة بالمدينة، وصيانة بعض الكشافات في منطقة المحرقه، ومساكي الصفا الجديدة ،واستكمال صيانة كشافات طريق دسوق فوه، كما تابع يوسف، تطهير ورفع كفاءة المصرف الزراعي المجاور للطريق الرئيسى لنطاق قريتى شابه والعجوزين، ورفع المخلفات.

وتابع مهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة التموينية الموسعة بمركز ومدينة كفر الشيخ، بقيادة اللواء أشرف بهجت، رئيس حي غرب، وإشراف ومتابعة نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز كفر الشيخ، ودكتور وليد شاهين، ممثل مديرية الطب البيطري، ودكتور سعيد نصار، ممثل مديرية الصحة، وحماية المستهلك، ومهندس أشرف البلاصي، مفتش مديرية التموين، ورخص المحلات، وأسفرت الحملة التموينية عن تحرير 38 محضراً متنوعاً، منهم 8 محاضر نقص وزن، و15 محضر نظافة، و11 محضر عدم مطابقة الخبز للمواصفات، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، و3 محاضر عدم إعلان، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال النظافة العامة، ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية، بحضور إبراهيم رجب الدسوقي، نائب رئيس المركز والمدينة للنظافة والتجميل، وحسنى عوض عطيه، مدير إدارة النظافة والتجميل بالوحدة.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات النظافة ورفع الإشغالات ومراجعة الإنارة بمحيط المدارس، وأعمال التطهير والتعقيم الدوري، ورفع الاشغالات، والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة على مدار الساعة بكافة قطاعات وشوارع المدينة، وعدة أماكن متفرقة من خلال فريق النظافة، واستمرار أعمال مكافحة الحشرات الطائرة، والبعوض باستخدام سيارات الرش في جميع شوارع وأحياء المدينة من خلال فريق وحدة الملاريا ببيلا.

تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، استمرار أعمال الحملات المكبرة للنظافة بالفترة الصباحية بشوارع المدينه والقرى، وتفريغ حاويات القمامه، ورفع مستوى كفاءة النظافة والتجميل بمركز ومدينة فوه، وتابع أعمال مسح، وتسوية وتمهيد طريق فوه الدائري الغربي.

وتابع على إبراهيم سلامة " رئيس مدينة مسير، الأعمال الجارية في اتعمال الرصف والتطوير، منها رصف شارع ترعة القهوجية حتى نقطة شرطة مدينة مسير، وتفريعه أمام الوحدة المحلية بطول 200 متر برابط مدخل مجمع المدارس حتى الوحدة الصحي، و رصف شارع صحصاح من أمام منزل القادوم حتى منزل محمد عبدالفتاح صحصاح ،ورصف شارع من أمام مسجد الفتح حتى ترعة الصعايدة، ورصف شارع من أمام مسجد الفتح، ماراً بمركز الشباب والمدرسة الثانوية حتى ترعة القهوجية .



تسوية الطرق ببيلا_1



تطهير الترع بدسوق



جانب من تطهير الترع بدسوق



جانب من تطهير الترع



حملات على الاسواق بمدينة كفر الشيخ



رفع كفاءة الإنارة بسيدي سالم



رقع كفاة الإنارة



متابعة اعمال تسوية الطرفق



متابعة الحملات التموينية