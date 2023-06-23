اليوم السابع
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حملات أمنية مكبرة لضبط والأسلحة والذخائر غير المرخصة على مستوى الجمهورية

الجمعة، 23 يونيو 2023 12:04 م
حملات أمنية مكبرة لضبط والأسلحة والذخائر غير المرخصة على مستوى الجمهورية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، حيث تمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

 

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (4 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية)، ضبط بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,400 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام – طبنجة – خزينة– عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – عدد 4 هاتف محمول- 2 سلاح أبيض).

 

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (5 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية)، ضبط بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام - مبلغ مالى- 5 هواتف محمولة – 165 قرص مؤثر- كمية من مخدر الهيروين).

 

مديرية أمن القاهرة

ضبط (أحد الأشخاص)، ضبط بحوزته (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس الشابو - مبلغ مالى- هاتف محمول) .

 

مديرية أمن الشرقية

ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية)، ضبط بحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول) .

 

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية)، ضبط بحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى –هاتف محمول) .

 

مديرية أمن البحيرة

ضبط (شخصين - لهما معلومات جنائية)، ضبط بحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول) .

 

 

مديرية أمن الفيوم

ضبط (أحد الأشخاص)، ضبط بحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- 2هاتف محمول).

 

مديرية أمن أسيوط

ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية)، ضبط بحوزته (كمية من مخدر الآيس " الشابو " - مبلغ مالى – 2هاتف محمول- سلاح أبيض – ميزان حساس).

 

منطقة السحر والجمال

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ضبط بحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).

 

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن تلك الضبطيات المحاضر اللازمة.


الأجهزة الأمنية

خلال 24 ساعة

حملة أمنية

الأسلحة والذخائر

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