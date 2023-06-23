حبس نقاش قتل زميله فى المرج بسبب صفعه على وجهه

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج، بحبس نقاش 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل زميله بعيار نارى، بسبب مشاجرة بينهما بسبب صفعه على وجهه.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على نقاش بتهمة قتل زميله بعيار نارى بسبب مشادة كلامية أثناء عملهما داخل شقة فى منطقة المرج.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى قسم المرج اخطارا من مستشفى اليوم الواحد، بوصول عامل مصاب بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من جسده، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه "نقاش"، وأثناء عملهما "نقاشه"، داخل شقة فى منطقة المرج ، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالايدى ،قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح نارى وأطلق النار على زميله وفر هاربا، تمكن رجال المباحث من ضبطه وعرضه على النيابة العامة